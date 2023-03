CP abre “avaliação interna” a incidente com comboio sobrelotado

A CP abriu uma averiguação interna ao incidente desta quarta-feira com um comboio sobrelotado na linha de Sintra. Em comunicado, a empresa pede desculpa aos passageiros e esclarece o que se passou.

A CP - Comboios de Portugal explica que o comboio em causa circulava na linha de Sintra, no sentido Lisboa/Oriente-Sintra, com um atraso de 45 minutos em consequência do “auxílio prestado a passageiros na viagem imediatamente anterior”.

Ao quilómetro cinco, entre Campolide e Benfica, um dos passageiros acionou o sinal de alarme, que imobilizou o comboio que, confirma a CP, circulava com a lotação completa.

“Enquanto o revisor seguia os procedimentos de segurança e se deslocava para a carruagem onde o sinal de alarme havia sido acionado, alguns passageiros abriram as portas das carruagens e saíram para a linha”, lê-se no comunicado da empresa.

A CP revela ainda que, de forma a garantir a segurança dos passageiros, foi removido o painel que limitava o acesso à linha do comboio e os passageiros foram encaminhados para o passeio, “onde ficaram em segurança, fora da área onde é proibida a circulação de peões”.

“Apesar deste incidente não ter causado dano físico grave nas pessoas a bordo, a CP lamenta a situação, pedindo desculpa aos passageiros afetados por todos os transtornos causados”.

O pânico ter-se-á gerado depois de várias pessoas se sentirem mal devido à sobrelotação da carruagem. O comissário António Dionísio, da PSP, adianta que uma passageira do comboio teve um ataque de ansiedade, foi retirada do local, assistida e encaminhada para o Hospital de Santa Maria.

Recorde-se que os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais um período de greve , com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).