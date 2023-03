Uma antiga escola em Sacavém, no concelho de Loures, vai ser convertida em alojamento para cerca de 30 polícias, de acordo com um protocolo assinado esta sexta-feira, estando prevista também a instalação de videovigilância no concelho.

O imóvel estava na posse do município de Loures e foi agora cedido por 50 anos e a título gratuito aos serviços sociais da PSP, que vai recuperar o antigo colégio de forma a criar alojamentos do tipo T0 para duas a três dezenas de polícias.

"Tínhamos um edifício em Sacavém simbólico. Estava a degradar-se", lembrou o presidente da Câmara de Loures, o socialista Ricardo Leão, durante a cerimónia no Museu da Cerâmica, em Loures, na qual foi assinado o acordo entre o autarca, as forças de seguranças locais e o ministro da Administração Interna.

Este investimento de reconversão, com números ainda por apurar, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que prevê 40 milhões de euros para habitação de efetivos das forças de segurança, sendo este o quinto protocolo do género assinado entre Governo e municípios.

Entre os acordos, assinados esta sexta-feira, prevê-se a instalação de equipamentos de videovigilância no concelho, de forma a resolver "alguma insegurança" em "zonas críticas" de Loures, revelou o autarca.

Ricardo Leão explicou à Lusa que as forças de segurança locais ainda vão "identificar" essas "zonas críticas" e, só depois, as câmaras serão instaladas, lembrando que este é um "processo que demora muito".

Também foi assumido o compromisso de requalificar o posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) em Bucelas, que será financiado em 50% pela Câmara de Loures, assumiu Ricardo Leão.

Para "valorizar" as forças de segurança e mantê-las "mobilizadas", o ministro da Administração Interna afirmou, na cerimónia, que o Governo está a investir "nas condições remuneratórias" de agentes e guardas, assim como, em parceria com as autarquias, na modernização das infraestruturas e em instrumentos tecnológicos.