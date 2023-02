Antes da reunião no antigo Ministério do Mar, em Algés, António Costa prometeu, num artigo que assina na edição desta quinta-feira do jornal Público, que será adotado “um diversificado conjunto de medidas que respondem a esta premente necessidade social, de maior disponibilidade de solos para habitação ao apoio às famílias para fazerem face ao aumento das rendas ou das prestações do crédito”.

Um “passo” que faz parte do caminho que, escreve, o Executivo tem feito, nomeadamente com a Nova Geração de Políticas de Habitação, e após “década e meia em que as políticas públicas se limitaram à fé na liberalização dos arrendamentos e nas baixas taxas de juro”.

O detalhe das medidas só será conhecido durante a conferência desta tarde, mas o pacote deverá contemplar a disponibilização de mais solos para construção de habitação, incentivos à construção por parte de privados e incentivos fiscais aos proprietários para colocarem casas no mercado de arrendamento, além de apoios para os jovens conseguirem arrendar.

Deste Conselho de Ministros deverá sair também, segundo noticia o semanário Expresso, o anúncio de um novo mecanismo de apoio permanente às rendas, que terá por objetivo travar o agravamento da taxa de esforço das famílias em caso de quebra de rendimento.

O semanário adianta também que o Governo se prepara para acabar com os vistos gold, prevendo-se a criação de estímulos, nomeadamente fiscais, para que os proprietários canalizem para o arrendamento habitacional casas que se encontram no alojamento local e devolutas.

O reforço de solos destinados à construção de habitação e a simplificação e agilização dos processos de licenciamento urbanístico - num modelo semelhante ao do licenciamento ambiental - são outras das medidas que devem integrar este pacote.