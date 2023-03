Ministro da Educação recebido com protestos dos professores em Braga

O ministro da Educação foi esta sexta-feira recebido com mais um protesto de professores, desta vez em Braga. João Costa foi à cidade para participar no Congresso das Escolas, que reúne cerca de 500 dirigentes escolares.

Um grupo de cerca de 150 professores respondeu ao apelo do secretário geral da Fenrprof que pediu na quinta-feira para que houvesse manifestações sempre que o ministro tivesse agenda pública.

Depois de participar no Congresso das Escolas, João Costa respondeu à contestação dos professores, mas não esclareceu se a questão da reposição do tempo de serviço congelado será abordado na próxima reunião com os sindicatos dia 9 de março.

Trabalhadores não docentes de todo o país e professores das escolas dos distritos a sul de Leiria estão hoje em greve para exigir melhores condições de trabalho e salariais, e a criação de carreiras específicas.

No sábado, os docentes voltam à rua com duas manifestações em Lisboa e no Porto, inicialmente agendadas para dias distintos.

Ambos agendados para as 15:30, os dois protestos arrancam do Rossio, em Lisboa, e da Praça do Marquês, no Porto, e têm como destinos a Assembleia da República e a Avenida dos Aliados, respetivamente.