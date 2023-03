Oito urgências pediátricas de Lisboa vão fechar à noite, fins de semana e feriados

Oito urgências de Pediatria na região da Grande Lisboa vão passar a fechar durante a noite, aos fins de semana e aos feriados, avança esta sexta-feira o Expresso.

Apenas quatro vão passar a funcionar durante 24 horas, todos os dias do ano. São as dos Hospitais Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta, em Almada.

Atualmente, há 12 urgências pediátricas em funcionamento.

Esta alteração faz parte do novo plano da Direção Executiva do Serviço Nacional da Saúde, que deve ficar definido na reunião da próxima terça-feira. A ideia é replicar o modelo de urgências metropolitanas que funciona há anos na região do Porto.

O fecho da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, precipitou uma execução improvisada de parte do plano para oferecer uma alternativa à população do concelho.