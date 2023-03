O Instituto de Conservação da Natureza tem mais de 400 imóveis devolutos, grande parte deles no interior do país. Só na área do Parque Natural de Montesinho há mais de 40 edifícios abandonados, entre casas florestais e abrigos de turismo da natureza, muitos deles degradados e vandalizados.

Ao abandono, os edifícios que outrora receberam turistas acabaram por ser pilhados e vandalizados. Os móveis desapareceram e todo o investimento resume-se a um monte de detritos.

Contactado pela SIC, o ICNF diz estar empenhado em reabilitar essas casas para estabelecer parcerias de utilização com interesse público, designadamente a investigação científica.

Mas o património abandonado não se limita aos abrigos de turismo. No interior do país há mais de 400 as antigas casas florestais que há décadas se degradam. Com vista à utilização desses imóveis por entidades terceiras, o ICNF diz estar a preparar um plano de reabilitação com recurso a financiamento por via do PRR.