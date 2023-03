Perante os casos de maus-tratos e de falta de condições, há familiares que já tinham retirado os utentes do lar da Lourinhã.

“Começamos a ter conhecimento que à noite eles só bebiam chá, não havia refeição”, revela a neta de uma ex-utente do lar, que decidiu retirar a avó em fevereiro, depois de ter visto várias fragilidades e irregularidades no espaço.

A familiar dessa antiga utente conta que numa das situações que presenciou no lar deparou-se com as funcionárias a utilizar como lixo o próprio saco das fraldas.

Para além disso, conta que as funcionárias do lar passavam por todos os quartos sempre com as mesmas luvas.

“Quando foram prestar cuidados à minha avó e começaram a destapá-la com as luvas que traziam calçadas eu disse: não vão tocar na minha avó nessas condições!”.

Apesar de não terem confirmado se de facto eras as mesmas luvas, a neta da ex-utente garante que pela forma como as funcionárias ficaram atrapalhadas acabou por ditar a resposta.