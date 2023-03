Maus-tratos em lar da Lourinhã: IL quer ouvir Ana Mendes Godinho no Parlamento com urgência

O Iniciativa Liberal quer ouvir, com urgência, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no Parlamento. O pedido surge no seguimento da reportagem da SIC sobre os maus-tratos em lar da Lourinhã.

O pedido já foi feito à presidente da comissão de Trabalho e Segurança Social. O IL lembra que o Estado tem de cumprir as funções de fiscalização dos lares.

“Os mais idosos e institucionalizados são uma população altamente vulnerável. O Estado tem de cumprir as suas funções de fiscalização. Urge também refletir sobre o licenciamento e sobre a criação de alternativas à institucionalização”, pode ler-se no requerimento do IL.

O grupo parlamentar diz que é preciso esclarecer a situação do setor, sublinhando que, nos últimos anos, têm sido conhecidos vários casos de maus-tratos e de falta de condições em algumas instituições, sobretudo desde a pandemia.

Depois da emissão da reportagem da SIC, a ministra ordenou uma inspeção imediata às instalações do lar. Ana Mendes Godinho assume a gravidade da situação reportada nas imagens e nos relatos mostrados pela SIC e assegura que a inspeção será feita com a máxima urgência.