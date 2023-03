Maus-tratos em lar da Lourinhã: diretora técnica não prestou esclarecimentos

Há idosos em risco no lar "Delicado Raminho" na Lourinhã. São muitas as denuncias que vão da falta de higiéne à má alimentação. As imagens das situações de maus-tratos podem impressionar. O caso foi dado a conhecer este domingo, numa reportagem da SIC, e levou à reação da ministra da Segurança Social que informou que foram dadas instruções para que fosse feita uma inspeção imediata. A diretora técnica não prestou qualquer tipo de esclarecimeno, como dá conta a repórter da SIC Marta Sobral, que está esta manhã junto à instituição.

A ministra da Segurança Social assume a gravidade da situação reportada nas imagens e nos relatos mostrados pela SIC e assegura que a inspeção será feita com a máxima urgência.

A ministra esclarece ainda que o Ministério não tinha informações sobre aquele lar.

O proprietário deste lar, com cerca de 60 utentes, é o mesmo de um outro lar no Montijo, que também já tinha sido alvo de queixas devido à falta de condições.

Em causa estão relatos como o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, feridas por tratar, alimentação pobre e feita de restos e banhos de água fria.

O “Delicado Raminho” é um lar privado, com licença de funcionamento. Pode receber até 78 utentes, cada um paga, em média, 1.500 euros mensais.