"Entrei aqui um dia e tive de sair com o cheiro a urina": lar no Montijo alvo de inspeção

A SIC denunciou maus-tratos no lar Peninsular, no Montijo,há duas semanas e dias depois, a Segurança Social garantiu que não "foram detetadas falhas na higiene do espaço", mas agora deciciu agir. Esta segunda-feira, a Segurança Social está a fazer uma inspeção no lar.

"Entrei aqui um dia e tive de sair com o cheiro a urina"

A filha de uma utente, que entretanto morreu, denunciou a falta de condições de higiene que era praticada no lar.

Numa das visitas ao lar, a filha da utente diz que detetou cheiro a urina muito intendo e que falou com a diretora que atribuiu a culpa aos detergentes que tinham "mudado e os mesmos não prestavam e iam resolver a situação".



"A pessoa que recebeu a minha mãe [no hospital], disse que um sem abrigo entra em melhores condições do que a minha mãe"



A senhora acusa a instituição de falhes graves no tratamento dos utentes e na assistência médica e, ainda, contou que os funcionários desabafam com os responsáveis pelos utentes e dizem que "estão desesperados", acusando cansaço extremo.