Habitação: secretário-geral do PCP diz que medidas não resolvem o problema

Em visita ao estaleiro da CP no Entroncamento, o secretário-geral do PCP afirmou que as medidas apresentadas para a habitação não resolvem o problema no imediato.

Paulo Raiumundo voltou a defender que as medidas anunciadas pelo Governo para o setor da habitação salvaguardam os interesses da banca e do setor imobiliário, mas não resolvem os problemas do aumento das rendas.

Para o líder comunista, os sucessivos aumentos das taxas de juro decretados pelo Banco Central Europeu constituem um drama para milhares de famílias portuguesas, mas são um excelente negócio para a banca portuguesa.