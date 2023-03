“Isso é mentira”: enfermeira desmente maus-tratos em lar na Lourinhã

Apesar dos relatos de maus-tratos no Lar Delicado Raminho, na Lourinhã, a enfermeira da instituição desmente e garante que os utentes são tratados.

“Isso é mentira”, disse Mariana Capela quando questionada sobre a falta de tratamento de feridas dos utentes.

No domingo, uma reportagem da SIC denunciou maus-tratos a idosos no lar "Delicado Raminho”, na Lourinhã, com denúncias de falta de higiene, má alimentação e falta de tratamento dos utentes.

Na sequência da reportagem, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou logo no domingo uma inspeção imediata às instalações do lar, assumindo a gravidade da situação reportada.

Já esta segunda-feira, Ana Mendes Godinho revelou estar disponível para ir ao Parlamento, após o pedido da Iniciativa Liberal.

O “Delicado Raminho” é um lar privado, com licença de funcionamento. Pode receber até 78 utentes e neste momento terá cerca de 60. Cada um paga, em média, 1.500 euros mensais.