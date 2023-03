SEF detém quatro pessoas procuradas pelas autoridades brasileiras

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Lisboa quatro pessoas, três estrangeiros e uma cidadã portuguesa, que eram procurados pelas autoridades brasileiras por burlas relacionadas com a Bolsa de Valores, revelou esta terça-feira este serviço de segurança.

Num comunicado enviado às redações, o SEF adianta que está em causa a "prática dos crimes de peculato, fraude eletrónica e comercial, lavagem de dinheiro e associação criminosa", que terão ocorrido durante 2022.

A residir em Portugal, os suspeitos alegadamente criaram uma empresa - sediada no Brasil e com escritórios em Lisboa - "com o intuito de atrair investimentos para falsos negócios na Bolsa de Valores".

Os suspeitos vão agora ser alvo de interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Lisboa para a aplicação das medidas de coação, tendo em vista a posterior extradição para o Brasil.