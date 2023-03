Mulher deu à luz em Uber em frente ao hospital do Barreiro porque não chegou a tempo

Esta quarta-feira, Manuel Pizarro garantiu que as urgências do hospital do Barreiro estavam a funcionar em pleno no dia em que uma mulher deu à luz num carro à porta da unidade hospitalar.

“A maternidade estava em pleno funcionamento. A criança não nasceu dentro da maternidade porque a senhora não chegou a tempo. Estou mesmo bem informado sobre tudo o que aconteceu neste caso”, respondeu o ministro ao deputado do Chega.

Para lembrar que casos destes acontecem, Manuel Pizarro deu como exemplo um parto que chegou a auxiliar no corredor do hospital de São João, num momento em que maternidade também estava funcionar em pleno

“Não utilizemos casos particulares como ilustração de um serviço. A maternidade do hospital do Barreiro neste fim de semana estava em pleno funcionamento”, disse.

De acordo com as informações recolhidas pela SIC, a mulher terá entrado em trabalho de parto ainda em casa e com a ajuda do pai da criança e da cunhada chamou um Uber para chegar ao hospital do Barreiro. Depois disso terá estado cerca de 30 minutos dentro da viatura à espera de ajuda, que não chegou a tempo.

No entanto, à SIC, a equipa de bombeiros que estava no hospital garante ter respondido ao pedido de apoio de imediato.

A administração do hospital lamentou o sucedido e, em comunicado, garantiu que apesar da mãe e do bebé se encontrarem bem, já foi aberto um inquérito para apurar eventuais responsabilidades sobre o caso.