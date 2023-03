País

Mulheres nas Forças Armadas: "Não nos podemos dar ao luxo de excluir 50% da população"

JOÃO RELVAS

Numa mensagem partilhada no âmbito do Dia Internacional da Mulher, a ministra da Defesa sublinha que o atual contexto geopolítico aumenta a necessidade de “atrair e recrutar mais e melhor” para as Forças Armadas.