Prato do dia: bacalhau na brasa é uma especialidade em Aveiro

Os portugueses foram os primeiros a pescar bacalhau na Terra Nova. Saem há vários séculos da região de Aveiro para as águas do norte, nos barcos bacalhoeiros. É precisamente nessa cidade que se prepara um dos mais procurados pratos de bacalhau

Pode ser feito de 1001 maneiras, mas em Aveiro há só uma. O bacalhau assado na brasa tem confeção simples e paladar garantido.

Vem seco das águas do norte, para terras de Aveiro – região que é, há décadas, porto de partida para a pesca do Bacalhau. É demolhado durante 72 horas no restaurante.

Da água vai direto para a grelha, onde fica a assar durante 15 a 20 minutos. As batatas têm segredo um segredo e o azeite dá-lhe o toque final.

Chega a hora de servir: uma posta de bacalhau deitada sobre as batatas, com cebola e alho, regada com bastante azeite.