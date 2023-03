Urgência de Ortopedia e Traumatologia do hospital Santa Maria encerra durante a noite

O hospital de Santa Maria vai encerrar, a partir desta quarta-feira, o serviço de urgência de Ortopedia e Traumatologia durante a noite.

O serviço será encerrado entre as 20:00 e as 08:00 da manhã seguinte. Este horário mantém-se até à próxima segunda-feira, dia 13 de março.

A falta de médicos já tinha sido denunciada pelos clínicos: na semana passada, um grupo médicos internos e especialistas do serviço de Ortopedia do Santa Maria diziam que as escalas de março já não cumpriam as recomendações do colégio da especialidade quanto ao número mínimo de médicos nas equipas de urgência.

Na altura da denúncia, havia pelo menos um dia do mês sem qualquer elemento de urgência escalado.