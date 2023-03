Detidos pela PSP dois suspeitos de terem esfaqueado um homem em Lisboa

A PSP deteve esta quinta-feira, através de mandados de busca e detenção, dois homens suspeitos de esfaquear outro homem durante a madrugada de 18 de fevereiro, em Lisboa, após uma desavença que deixou o agredido em perigo de vida.

Em declarações à Lusa, o comissário da PSP André Teixeira explicou que os dois suspeitos foram detidos no Bairro da Madragoa, em Lisboa, não especificando as suas idades.

Os detidos são suspeitos de esfaquear a vítima -- que, entretanto, já teve alta hospitalar - nas costas.

"Foi ainda detido um terceiro homem, no decurso das seis buscas domiciliárias, por suspeita de posse de produto estupefaciente (haxixe)", avançou o responsável.

De acordo com André Teixeira, foram também apreendidas "algumas armas" que podem estar relacionadas com a altercação.

Vítima e suspeitos são conhecidos

O comissário adiantou ainda que "a vítima e os suspeitos detidos são conhecidos, embora ainda não tenha sido apurado o motivo para a desavença que resultou na agressão" com arma branca.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que a PSP, durante a madrugada de 18 de fevereiro "foi chamada à Praça das Flores, em Lisboa, onde um indivíduo tinha sido agredido, através de esfaqueamento na zona das costas, encontrando-se [então] em estado grave".

Autoridades cumpriram seis mandatos de busca e dois de detenção

Na sequência das diligências realizadas, os polícias da Divisão de Investigação Criminal, em coordenação com a 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, deram hoje cumprimento a seis mandados de busca domiciliária e dois de detenção, visando os suspeitos envolvidos nas agressões.

Conforme vários órgãos de comunicação social noticiaram na altura, a vítima terá entre os 40 e os 45 anos.

Vítima esteve internada com prognóstico reservado

A rixa, segundo as notícias, aconteceu por volta das 03:30, tendo a vítima sido assistida no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e reencaminhada para o Hospital de São José, onde esteve internada com um prognóstico reservado.

Na altura, não foi efetuada qualquer detenção, tendo sido apenas identificado um dos participantes no desacato.