Greve dos médicos termina com hospitais a funcionar com serviços mínimos

Os médicos cumprem esta quinta-feira o segundo e último dia de greve. A Federação Nacional diz que a adesão foi maior do que na quarta-feira, atingindo os 90% nos hospitais a nível nacional.

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, as consultas canceladas foram uma constante ao longo do dia. O impacto da greve dos médicos sentiu-se também no Hospital de São João, no Porto.

Nos centros de saúde a adesão terá rondado os 85 a 90%, chegando aos 100% em zonas como Alto Minho, Trás-os-Montes, Lisboa e Vale do Tejo e Açores, informa a federação.

A FNAM espera que o impacto traga uma reação do Governo. Para o dia 16 de março está marcada nova reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos.