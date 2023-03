Centenas de consultas e cirurgias canceladas devido à greve dos médicos

A paralisação de dois dias foi convocada pelos sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), numa altura em que ainda decorrem as negociações com o Governo.

A norte, a greve está a afetar, principalmente, as cirurgias, com vários blocos em serviços mínimos, e consultas, segundo a FNAM.

Os médicos exigem melhores condições de trabalho, a valorização da carreira e a negociação das tabelas salariais, e dizem que estão a defender o Serviço Nacional de Saúde.

Para a tarde, está marcada uma manifestação junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

A manifestação não conta com o apoio do Sindicato Independente do Médicos (SIM), que se demarcou do protesto, alegando que não se justifica enquanto decorrem negociações com o Governo.