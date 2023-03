Junta de freguesia de Talhadas contrata médicos para darem consultas à população

A Junta de freguesia de Talhadas viu-se obrigada a contratar médicos para assegurar consultas gratuitas aos cidadãos depois do posto da freguesia fechar por falta de profissionais.

As consultas começaram a 25 de fevereiro e funcionam às quintas e sábados, no edifício da junta localizada em Sever do Vouga.

"Eu não sabia como é que funcionava, o doutor veio cá e disse-me que tinha de marcar na junta, mas se for urgente ainda me consultava", disse Maria Amélia Bastos, que se mostrou muito agradada com a iniciativa.

As consultas são privadas, pagas pela junta de freguesia, mas gratuitas para os utentes. António Dias, presidente da junta garante que a adesão é total.

"Temos tido uma adesão de 100% e muitas vezes vêm pessoas, familiares de utentes que se inscreveram, que também são consultadas. São entre vinte e trinta consultas.", adiantou.

António Dias explicou que o Posto de Saúde de Talhadas, estava encerrado porque "o médico de família entrou no período de férias no mês de janeiro e agora está de baixa médica". Agora, cerca de dois mil utentes estão sem médico de família do Serviço Nacional de Saúde e esta foi a solução encontrada.

"Ficamos sem médico de família desde o final do ano e agora veio este médico para aqui. Agora estamos servidos.", disse Celeste Fernandes.

O atendimento médico, iniciativa da junta de freguesia, vai manter-se pelo menos até outubro, novembro deste ano.

No total, o serviço vai custar à autarquia cerca de 15 a 20 mil euros.