Marcelo afirma que há "quem tire proveito" da inflação para fins especulativos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, refere que não é justo quem está a tirar proveito da inflação para especular os preços dos alimentos e que a fiscalização tem de continuar, conforme anunciou o Governo.

Após o ministro da Economia ter prometido “ser inflexível” para com todas as situações anómalas no setor alimentar, o Presidente da República saudou a ação fiscalizadora do Executivo.

“É uma questão que começou a ser debatida, vamos ver como corre esse debate, que porventura passa pela Assembleia da República, também é preciso ver os contornos. O mais importante é: por um lado ter noção de que não é legitimo que a inflação provocada por custos exteriores e consequências interiores, haja quem tire proveito disso para fins especulativos, isso deve ser controlado e fiscalizado, é uma preocupação que o governo já afirmou no terreno”, referiu Marcelo.

O ministro da Economia também avançou a semana passada que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) ia iniciar uma nova operação em todo o país com 38 brigadas.

Marcelo considera que essas operações são importantes, nomeadamente nos produtos mais básicos e essenciais.

“Eu acho que a fiscalização, no que possa haver de aproveitamentos excessivos e injustificáveis, em todos os produtos, nomeadamente em mais básicos, que isso é justíssimo, quanto ao resto é preciso entender exatamente as ideias em pormenor”, salientou o Presidente.

No dia 1 de março, 38 brigadas envolvendo 80 inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) estiveram no terreno a fiscalizar os preços dos bens alimentares nos híper e supermercados, face ao aumento de 21,1% do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação.