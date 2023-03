"Fecha-se os olhos às más condições para se gastar pouco com os idosos”, acusa Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lamentou esta segunda-feira a falta de fiscalização em lares e alertou para a necessidade de se criar um Serviço Nacional de Cuidados.

Na sequência da quantidade de denúncias por maus-tratos a idosos em lares, o Bloco de Esquerda (BE) considera que as recentes polémicas são resultado da falta de investimento na assistência aos mais velhos.

“Temos um serviço que é mal pago, com muito poucos recursos públicos, que é privatizado e que não tem inspeção. Fecha-se os olhos às más condições, para se continuar a gastar pouco com as pessoas mais velhas”, afirma.

A líder do BE garante ainda, que o partido está a planear iniciativas para contornar os maus tratos em residências assistidas e a preparar condições para a inserção das vítimas em novos ambientes. “O Estado tem obrigação de criar alternativas” porque as pessoas não podem “ficar no olho da rua quando um lar é fechado”.

No apelo às regras e condições na forma como se tratam os idosos, Catarina Martins, deixa claro que não só é “preciso retirar as pessoas que estão em condições humilhantes e degradantes que atentam à própria saúde”, como também é necessário responsabilizar “até criminalmente" os protagonistas de maus-tratos.

No último mês, foram quatro os lares inspecionados pela Segurança Social por alegados maus-tratos e falta de condições. O Delicado Raminho, na Lourinhã , uma denúncia divulgada pela SIC, foi mesmo obrigado a fechar portas. Na sequência disso, a Polícia Judiciária em colaboração com a Segurança Social ordenou o encerramento de um lar clandestino em Palmela .