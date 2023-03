"Um valor impressionante": em três anos foram encerrados 320 lares por falta de condições

Nos últimos três anos foram encerrados 320 lares em todo o país por falta de condições. O número foi avançado por Luís Marques Mendes, que considera que a Segurança Social está a intervir nas instituições para idosos.

Desde 2020, foram feitas 2.000 ações de fiscalização e 320 lares foram encerrados.

Luís Marques Mendes considera que é “um valor impressionante” que mostra que a Segurança Social está a intervir nas instituições para idosos.

No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisou o estado dos lares de idosos, os efeitos da inflação, os abusos sexuais na Igreja, as polémicas da TAP e, ainda, a entrevista do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à RTP e ao jornal Público.