Lar Peninsular sob suspeita: há denúncias de desvio de dinheiro dos utentes

As suspeitas de ilegalidades nos lares de Mahomed Sacoor não terminaram com as queixas de maus-tratos a idosos que levaram esta semana as autoridades a encerrarem o Lar Delicado Raminho, na Lourinhã. À SIC chegaram denúncias de usurpação e desvio de dinheiro dos próprios utentes do Lar Peninsular, no Montijo. Alertamos os mais sensíveis para algumas das imagens desta reportagem, com assinatura de Ana Paula Félix.

A SIC teve acesso a extratos de contas de pessoas que terão sido colocadas no lar pela Segurança Social.