Lar investigado no Montijo: os relatos de falta de higiene e má alimentação

O proprietário do lar na Lourinhã tem uma outra instituição no Montijo, que também foi alvo de uma inspeção, na segunda-feira.

Em resposta à SIC, a ASAE disse que foi instaurado um processo de contraordenação por falta de requisitos gerais e específicos de higiene, no Lar Peninsular.

À SIC, chegaram várias denúncias e vídeos que relatam a falta de condições no lar.

“Entrei aqui um dia e não consegui estar cinco minutos, tive de sair... Com um cheiro a urina completamente insuportável”, disse uma familiar de um dos utentes.

“Eles aqui fartam-se de gritar, dizem...Houve uma vez que uma senhora fartou-se de gritar a dizer que estava a ser lavada com água fria. ‘Tirem-me daqui, estão-me a matar’”, revelou um dos moradores daquela zona.“Elas, uma vez, espancaram aqui um senhor, deram porrada aqui a um senhor.”

Apesar das denúncias, a atual diretora técnica do lar garante que os utentes têm todas as condições.

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta terça-feira a abertura de um inquérito ao lar da Lourinhã, na sequência das denúncias de maus-tratos aos utentes.

A abertura do inquérito surge depois da reportagem da SIC , que revelou maus-tratos a idosos no lar "Delicado Raminho”, na Lourinhã, com denúncias de falta de higiene, má alimentação e falta de tratamento dos utentes.