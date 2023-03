Maus-tratos a idosos: PGR abre inquérito ao lar da Lourinhã

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta terça-feira a abertura de um inquérito ao lar da Lourinhã, na sequência das denúncias de maus-tratos aos utentes.

A abertura do inquérito surge depois da reportagem da SIC , que revelou maus-tratos a idosos no lar "Delicado Raminho”, na Lourinhã, com denúncias de falta de higiene, má alimentação e falta de tratamento dos utentes.

Na sequência da reportagem, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou logo no domingo uma inspeção imediata às instalações do lar, assumindo a gravidade da situação reportada.

Os inspetores da Segurança Social estiveram no local na segunda-feira. Esta terça-feira, voltaram ao lar na Lourinhã. Aguarda-se pelas conclusões. Em cima da mesa pode estar o encerramento do lar.

O “Delicado Raminho” é um lar privado, com licença de funcionamento. Pode receber até 78 utentes e neste momento terá cerca de 60. Cada um paga, em média, 1.500 euros mensais.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que os casos de maus-tratos em lares merecem “intolerância total”.

Ana Mendes Godinho diz só ter tomado conhecimento da situação através da reportagem da SIC , mas não explicou se a fiscalização do Estado falhou.