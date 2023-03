Moedas garante fundos aos afetados pelas cheias, mas comerciantes queixam-se de falta de apoio

O autarca de Lisboa garante que os apoios estão a chegar a quem precisa e diz que mais de 70 mil euros já foram entregues a empresas afetadas pelas inundações.

No entanto, os comerciantes queixam-se de falta de apoio e dizem que já perderam a esperança.

"É com o meu suor que eu estou a pagar, agora que nós fomos desprezados fomos. A partir de hoje eu já não vou acreditar em promessa nenhuma, porque se tivessem que pagar alguma coisa tinham vindo para o terreno, tinham visto as coisas, os próprios da câmara tinham visto as coisas. Até hoje não vieram", diz um comerciante.