As imagens das cheias na região de Lisboa

A Proteção Civil apela à população para restringir ao máximo as deslocações por causa do mau tempo. Várias escolas foram fechadas e dezenas de vias cortadas na Grande Lisboa devido às inundações e lençóis de água.

Todo o continente sob aviso laranja até ao final da tarde, está ainda previsto um agravamento do estado do tempo a partir do final da manhã e início da tarde. A chuva pode ser forte e acompanhada de trovoadas e há o risco de cheias rápidas e urbanas, com a subida do caudal dos rios e do sistema fluvial.

A Baixa de Algés, no concelho de Oeiras, está esta manhã "intransitável" devido às fortes chuvas registadas durante a noite e consequentes inundações, anunciou o município, no distrito de Lisboa. Não há vítimas mortais mas várias pessoas foram retiradas de casa.

Cerca das 03:30 da manhã ocorreu uma chuvada "fortíssima" em Alcântara e toda a zona baixa da freguesia "ficou completamente alagada", disse o presidente da junta de freguesia de Alcântara, Davide Amado, à SIC Notícias.

A chuva intensa causou esta terça-feira inundações no concelho de Loures, no distrito de Lisboa. As imagens de drone da SIC mostram o resultado da chuva intensa na zona de Loures e Ponte de Frielas.

Um deslize de terras em Santa Clara, em Lisboa, está hoje a impedir moradores de sair de casa, disse o presidente do município. De acordo com o presidente da autarquia, a situação "está a impedir 10 pessoas de sair de casa" na Azinhaga da Torrinha, bairro da freguesia de Santa Clara, assegurando que estão meios de socorro no local.