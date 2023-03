Professores entregam nova proposta ao Governo

Os sindicatos dos professores entregaram uma proposta ao Governo para a recuperação faseada do tempo de serviço a partir do próximo ano, com a possibilidade de ir além do fim da legislatura, embora marquem 2026 como prazo preferencial.

Na próxima segunda-feira, dia 20 de março, há uma nova reunião agendada entre sindicatos e executivo. Entretanto o S.TO.P. mantém as vigílias pelo país. Este sindicato tem pré-avisos de greve até ao fim do mês e, no sábado, vai decidir novas formas de luta.

A plataforma de nove sindicatos tem uma greve e manifestação a 6 de junho, uma greve às atividades extraordinárias que começa a 27 de março e a 17 de abril regressam as paralisações por distritos. Há também greves às avaliações finais marcadas.