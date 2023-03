País

Cimeira Ibérica: Portugal e Espanha assinam mais de uma dezena de memorandos

Borja Puig de la Bellacasa

Os chefes do Executivo dos dois países encontram-se em Lanzarote para celebrar o legado de José Saramago. A agenda oficial começa e termina esta quarta-feira, mas ontem as duas comitivas já visitaram a casa-museu do escritor.