Foi a 16 de fevereiro que o Governo apresentou o pacote Mais Habitação. Um processo que só ficará fechado no final deste mês por ter sido prolongada a consulta pública de várias das propostas, que depois terão ainda de passar pelo Parlamento. Pelo que, as medidas que hoje foram aprovadas e apresentadas são aquelas que podem, desde já, entrar em vigor.

A apresentação caberá ao primeiro-ministro António Costa, ao ministro das Finanças, Fernando Medina, e à ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

Hoje foram já aprovadas “duas medidas para apoio à habitação”, anunciou o chefe do Governo referindo-se a um “apoio à renda e uma medida de juro bonificação para créditos contraídos até ao dia de ontem”, ou seja, até dia 15 de março.

São “legíveis todas as famílias com rendimentos até ao 6.º escalão do IRS (inclusive) e que tenham neste momento uma taxa de esforço superior a 35%”.

Apoio a rendas

Trata-se de uma medida “temporária que vigará nos próximos cinco anos, período no qual desejamos que a oferta de habitação e outras medidas venham a permitir normalizar o mercado de arrendamento”, disse Costa.

“Esse apoio terá um montante máximo de 200 euros/mês e vai ser pago com efeitos retroativos a janeiro deste ano. O montante varia em função do rendimento das famílias e o montante da renda, ou seja, a taxa de esforço”, explicou.

Exemplo:

casal com dois filhos e 2.500 de rendimentos/mês brutos e renda de 1.200 euros, o apoio será de 200 euros;

família monoparental rendimento e rendimentos/mês brutos de 1.500 euros e uma renda de 700 euros, o apoio será de 175 euros

Apoio ao crédito à habitação

"Até ao final deste ano, podendo ser renovada se não se verificar normalização das taxas de juro", será aplicado aos empréstimos até 250 mil euros para "habitação própria e permanente", também com retroativos a janeiro e até ao limite 720 euros/ano.

As medidas que estão a gerar mais polémica manter-se-ão em consulta pública, mas as que têm efeito no orçamento familiar, nomeadamente os custos com rendas e créditos vão avançar.