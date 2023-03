Morte de Sara Carreira: “Não venho com espírito de vingança”, diz Tony Carreira

Começou esta quinta-feira, no tribunal de Santarém, o debate instrutório do acidente que provocou a morte de Sara Carreira para decidir se o caso segue ou não para julgamento.

Os pais de Sara Carreira, assistentes no processo, foram dos primeiros a chegar ao tribunal.

“Estou aqui simplesmente para ouvir, não vim condenar absolutamente ninguém. Vim porque devo essa verdade à minha filha. Não venho com espírito de vingança, podem escrever o que quiserem, é mentira. Estou simplesmente para ouvir”, afirmou Tony Carreira.

Sobre o Ministério Público disse apenas: “lamentável, miserável”. Indignados com a procuradora, ouviram as explicações da única arguida que quis falar em tribunal.

Cristina Branco, a fadista acusada de homicídio negligente, recordou o que diz ter acontecido naquele chuvoso 5 de dezembro de 2020, ao embater numa viatura quase parada na A1 junto a Santarém.

O relato da cantora Cristina Branco

A cantora relatou como embateu no veículo de Paulo Neves, que circulava a cerca de 30 km/hora (abaixo do mínimo permitido por lei), tendo a sua viatura ficado virada em sentido contrário na faixa central, e as circunstâncias em que saiu do carro levando a filha, então com 11 anos, para o separador central, julgando que se deslocava para a berma da estrada.

Cristina Branco procurou demonstrar que tomou as medidas que lhe foram possíveis para sinalizar devidamente a viatura, justificando com o "instinto de proteção" da filha, e a confusão em que se encontrava, o facto de não ter colocado o triângulo.

Paulo Neves, condutor do veículo que circulava abaixo da velocidade mínima permitida, seguia também com excesso de álcool no sangue. Responde agora por condução perigosa e três contraordenações.

Ivo Lucas, que viajava ao volante no carro de Sara Carreira, não compareceu em tribunal. está acusado também de homicídio negligente e arrisca até três anos de prisão. O Ministério Público considera que “não tem nenhuma hipótese de ser excluído deste acidente como principal culpado”.

A família carreira quer os três arguidos pronunciados por negligência grosseira. A decisão será conhecida no próximo dia 27.