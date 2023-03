Greve dos inspetores do SEF provoca caos no Aeroporto de Faro

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estão em greve esta sexta-feira, o que já levou a um congestionamento acentuado na zona do controlo de passaportes do Aeroporto de Faro. Há relatos de vários turistas que ficaram até cinco horas na fila.

A greve da função pública convocada pela CGTP está a causar constrangimentos em várias áreas, com principal impacto na educação, saúde, finanças e transportes.

No Aeroporto de Faro os efeitos foram severamente sentidos, com maior intensidade durante o período da manhã e do início da tarde. Segundo o relato da equipa de repórteres da SIC que se encontra no local, a meio da tarde a situação voltou a ficar regularizada.

Há registo de desmaios

No entanto, ao longo desta sexta-feira surgiram testemunhos de pessoas que esperaram várias horas para poderem entrar no país. Segundo várias testemunhas oculares, alguns passageiros desmaiaram devido à grande aglomeração de pessoas num espaço reduzido.

Dos 24 profissionais que normalmente executam funções no Aeroporto de Faro, apenas seis marcaram presença no local em cumprimento dos serviços mínimos.