A greve é da função pública convocada pela Frente Comum, que diz que há escolas que tiveram de encerrar. No entanto, há outras onde a adesão rondará os 20%. Têm apenas alguns serviços de porta fechada, como a papelaria e o bar.

Um pouco antes das 08:00, quem chega a esta escola onde a SIC esteve, em Lisboa, não sabe ao certo se fica ou se regressa a casa. Bruna Carvalho, de 17 anos, aluna do secundário, chega à escola depois de dias de protestos de professores. Trouxe a incerteza e o tempo necessário para ficar à espera, caso a greve entre em força na escola.

Esta sexta-feira é dia de greve da função pública . Em Lisboa, escolas também estão a sofrer o impacto da greve. A Frente Comum diz que que alguns estabelecimentos de ensino chegaram mesmo a fechar. Mas há também perturbações noutros serviços públicos, como as finanças e a segurança social. Em Coimbra, a educação foi um dos setores mais afetados. Por outro lado, está instalada a confusão sobre os serviços mínimos decretados para as escolas. Ministério da Educação, autarquias e sindicatos dos trabalhadores não docentes não se entendem.

Na Loja do Cidadão das Laranjas , dezenas pessoas ficaram horas na fila sem saber se iam ser atendidas.

Quem chegava à sede da Segurança Social em Lisboa esta sexta-feira de manhã era surpreendido com o aviso da greve da função pública afixado à porta. Só pouco depois das 09:00 é que foi anunciado que só seriam atendidas as juntas médicas.

Além de escolas e hospitais, há perturbações noutros serviços públicos essenciais , como as finanças e a Segurança Social.

Greve em Coimbra

Em Coimbra, a educação e a saúde foram dois dos setores mais afetados pela greve da função pública.

Na maior escola da cidade, que junta o secundário, o ensino das artes do conservatório e o articulado com a mistura das duas, foi preciso fazer contas para ver se era possível manter o funcionamento. Para os pais a notícia de chegar e ver as portas abertas foi bem recebida porque noutras greves tem acontecido o inverso.

Na saúde, os enfermeiros foram uma das profissões que aderiu ao protesto pelo crescente descontentamento no setor.

Além da saúde e da educação, a greve causou na cidade ainda problemas significativos nos transportes.