Ventura assume “derrota jurídica” sobre denúncias de incompatibilidades do Governo

Em outubro, o Chega fez chegar ao Tribunal Constitucional (TC) denúncias relativas a incompatibilidades de membros do Governo, agora o partido foi notificado com a decisão.

Na manhã desta sexta-feira, na Assembleia da República, André Ventura admitiu a "derrota jurídica" face à decisão do Tribunal Constitucional.

"Para nós é uma derrota jurídica. Não vamos recorrer da decisão porque entendemos que a questão aqui não é de recurso, é uma questão de procurar mudar a lei aqui no parlamento. Dar, no fundo, sequência àquilo que nos pede o Tribunal Constitucional, ou melhor, àquilo que vai de encontro a esta decisão do TC.", explicou o líder do Chega.