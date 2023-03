Um grupo de trabalhadores dos bares dos comboios da CP ocupou a linha na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, em protesto contra os salários em atraso.

O intercidades com destino a Braga foi impedido de partir durante quase uma hora, tendo acabado por sair da gare às 10h21.

A jornalista do Público, Liliana Borges, partilhou vídeos no momento no Twitter.