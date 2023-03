Enfermeiros do Hospital de Santarém estiveram em greve esta segunda-feira

Os enfermeiros do Hospital de Santarém fizeram durante a manhã desta segunda-feira uma greve de três horas. Os profissionais de saúde exigem melhores condições de trabalho e querem ser recebidos pela administração do hospital.

Esta é já a terceira vez que os enfermeiros do Hospital Distrital de Santarém pedem para reunir com a administração, depois de já terem feito o mesmo pedido em novembro do ano passado e em janeiro deste ano.

Enfermeiros acusam administração de não seguir diploma legal

Os enfermeiros acusam a administração de não cumprir o que está disposto no diploma legal que regula a carreira e exigem, por isso, a contagem correta de pontos para a progressão e do pagamento salarial de acordo com o tempo de serviço.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai mais uma vez tentar marcar nova reunião e, caso não seja marcada no prazo de oito dias, os enfermeiros do Hospital de Santarém avançam para uma nova greve.

Hospital explica razão para não reunir com profissionais

Contactada pela SIC, a Administração do Hospital garante que a lei e os acordos com os sindicatos estão a ser cumpridos e só não reuniu com os enfermeiros por falta de tempo.