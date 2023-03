GNR e PSP vão ter novas viaturas até 2026

A resolução que vai permitir a aquisição de veículos ligeiros para a Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública nos próximos três anos, num investimento superior a 28 milhões de euros, foi esta sexta-feira publicada em Diário da República.

A resolução autoriza a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) a realizar a despesa com a aquisição centralizada de veículos ligeiros para a PSP e GNR no valor 27,9 milhões de euros (mais IVAI) entre 2023 e 2025.

Com esta autorização, vão ser lançados os concursos para aquisição de veículos ligeiros para a PSP e GNR para os anos de 2023 a 2025 no âmbito da programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança e serviços do Ministério da Administração Interna (MAI), segundo o documento.

A resolução determina que os encargos financeiros não podem exceder este ano os 3,8 milhões de euros, em 2024 os 14 milhões de euros e, em 2025, os 10 milhões de euros.

Quando a resolução foi aprovada em Conselho de Ministros, o MAI avançou que a PSP e a GNR vão adquirir 864 veículos ligeiros, que deverão alcançar um investimento global de 34 milhões de euros.