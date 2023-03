Viver numa barraca: “É difícil aguentar o frio até ir parar ao hospital”

Trinta anos depois do Plano Especial de Realojamento, ainda existem bairros de barracas e habitação precária nos grandes centros urbanos. É o caso do Terras da Costa, em Almada, que há 40 anos recebe quem não tem casa.

Judite Sanches foi uma das últimas a chegar ao bairro Terras da Costa. Veio para Portugal com o filho doente ao abrigo de um protocolo de saúde. Há ano e meio deixou de conseguir pagar a renda.

“Eu tenho uma amiga, como se fosse minha irmã, que é daqui, deu-me aqui abrigo, eu e o meu filho ficámos com ela três meses. Depois achei este terreno vazio, fiz esta construção e fiquei aqui”, contou à SIC Judite.

Construiu aquilo a que chama casa sozinha e mobiliou-a com o que os outros deitaram fora.

“Todos os meses tinha de pagar 400 euros de renda de casa. Eu recebia 500, o meu filho quando saiu do hospital ficou paraplégico, necessita de fraldas, algália. Eu gostava de morar numa casa, mas com dinheiro para, durante o mês, comprar as coisas para o meu filho”.