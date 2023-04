Carlos Moedas garante que está "de coração com aqueles que se manifestam nas ruas"

Carlos Moedas falou aos jornalistas no dia em que a cidade de Lisboa, e não só, é palco de uma manifestação que junta milhares de pessoas pelo direito à habitação. O autarca garante que está “de coração” com os manifestantes e que diariamente trabalha para combater o problema da habitação.

O presidente da Câmara de Lisboa falou à comunicação social à margem do evento “Conselho de Cidadãos” e referiu que o município já requalificou mais 1000 casas e está, neste momento, “a construir mais 1000”.

Revelou ainda que esta semana entregou mais de 1000 chaves a cidadãos lisboetas. Moedas disse que desde o início do seu mandato já investiu 42 milhões de euros nos bairros municipais e vai investir mais 85 milhões.

“É essa a capacidade que a Câmara tem de mostrar. É ter soluções para as pessoas e, obviamente, que só isso pode mudar o paradigma. Não é medidas ideológicas ou medidas de impor, por exemplo, o arrendamento forçado. Obviamente que essa medida não vai funcionar. Todos nós sabemos que o Estado não vai conseguir”, disse o autarca.

O presidente da Câmara lisboeta garantiu que a autarquia tinha 2000 habitações vazias, mas já requalificou 400. Atirou culpas ao Governo por não requalificar as casas de que é proprietário:

“Política pública faz-se com bens públicos, portanto, essa política pública deve ser feita pelos autarcas com os bens públicos. Quando nós temos ainda tantas casas vazias que são nossas como é que nós podemos pedir aos privados para serem eles obrigados a alugar as suas casas? Não faz sentido nenhum, vamos fazer primeiro nós para dar o exemplo”