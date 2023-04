Acesso ao ensino superior: este ano há mais 372 vagas

Este ano há mais 372 vagas para a primeira fase de acesso ao ensino superior. No total, serão abertas 54.036 vagas no concurso nacional e 697 nos concursos locais. Ou seja, no total são 54.733 vagas.

Medicina, um dos cursos mais procurados, terá um aumento, apesar de ligeiro, de sete vagas. Educação Básica vai poder receber mais 100 alunos do que no ano passado.

Os cursos ligados a competências digitais terão em reforço de 2% de vagas.

A apresentação das candidaturas à primeira fase decorre entre 24 de junho e 7 de agosto, seguindo-se a segunda a terceira fase do concurso.