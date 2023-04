Dois mortos em acidente entre mota e Alfa Pendular na zona de Santarém

Um atropelamento ferroviário esta tarde na zona de Santana/Cartaxo (Santarém) provocou duas vítimas mortais, os ocupantes de uma mota que foi abalroada por um comboio Alfa Pendular, que partiu do Porto e que tinha Faro como destino.

O alerta foi dado às 16:58. Para o local foram mobilizados vários meios de emergência e socorro, entre os Bombeiros Municipais do Cartaxo, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a GNR, confirmou a SIC junto do INEM.

O atropelamento aconteceu no sentido Norte/Sul junto a uma passagem de nível.

O óbito das duas vítimas, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino na casa dos 20 anos, foi declarado no local.

A SIC confirmou que a circulação na Linha do Norte está cortada em ambos os sentidos e não há, neste momento, uma previsão para o restabelecimento da circulação.