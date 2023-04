Pizarro diz que a prioridade é contratar médicos portugueses para o SNS

A Ordem dos Médicos revelou, este sábado, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) só atrai 7% dos médicos estrangeiros residentes em Portugal. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, desvaloriza esse valor e sublinha que a prioridade é contratar médicos portugueses e, só depois, profissionais estrangeiros.

“A nossa preocupação é garantir acesso de qualidade aos portugueses. Claro que prioritariamente com médicos portugueses. Quando for necessário, com médicos de outras nacionalidades. Não há nenhum preconceito nessa matéria”, afirma.