Multas de trânsito não foram cobradas porque autoridade esteve sem serviço de correio

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR ) esteve mais de seis meses sem serviço de correio em 2022, o que significa que alguns condutores não receberam notificações dos valores a pagar ou de sanções aplicadas de multas de trânsito.

O número de contraordenações rodoviárias cobradas foi de 657.657, é o número mais baixo dos últimos 10 anos. Prescreveram 584 autos, revela o jornal Público.

Os dados constam no relatório anual de segurança interna (RASI) de 2022.

"Verificou-se uma diminuição de 1,5% nos autos decididos, com 905.611, consequência do facto de a ANSR ter estado mais de seis meses sem serviços postais", lê-se no documento.