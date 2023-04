O promotor da solução Santarém disse, em entrevista à SIC, que é normal que estejam a ser incluídas mais hipóteses. No entanto, defendeu que Santarém ficaria apenas a 30 minutos de Lisboa através de uma viagem de comboio.

São nove as possibilidades para o novo aeroporto de Lisboa. O aumento da lista provisória reacendeu o debate, mas o promotor da solução Santarém não vê problemas na concorrência.

Este fim de semana, o ex-coordenador do estudo de 2008, Carlos Matias Ramos, apontou Alcochete como solução, mas criticou as opções mais longínquas da capital.

“Distâncias de 150 quilómetros, ou mesmo distâncias de 95 quilómetros, que é o caso de Santarém em relação ao centro de Lisboa, não são compagináveis com o objetivo que está bem claro no despacho da Presidência do Conselho de Ministros", disse, em entrevista à SIC, Carlos Matias Ramos.

No entanto, o promotor da solução Santarém acusa Carlos Matias Ramos de não estar “consciente da solução integral de ferroviária de transporte". Porque "o aeroporto de Santarém estará a 30 minutos de shuttle de Lisboa. E só os shuttles ferroviários que vêm de Santarém fazem ligação com todas as linhas de metro de todas as linhas suburbanas da região de Lisboa”.

A comissão independente está neste momento a avaliar as hipóteses e até dia 20 ainda podem ser feitas mais propostas.

Esta terça-feira há uma apresentação pública da solução Santarém, que indica 2029 como o ano em que o aeroporto naquela região poderia começar a funcionar. Mas, no final do mês que será conhecida uma lista mais pequena das localizações que terão condições para avançar.