Venda de genéricos: farmácias querem novo regime de compensação

As farmácias querem um novo regime para a venda de genéricos, uma vez que os incentivos atuais "não compensam as perdas com estes medicamentos".

A notícia é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, que adianta ainda que, nos últimos seis anos, as farmácias receberam mais de 30 milhões de euros do Estado com o regime de compensação.

Desde 2017, as farmácias são compensadas pela venda de medicamentos mais baratos.

O regime prevê o pagamento de 35 cêntimos por cada embalagem de genéricos vendida. Esta é uma forma de incentivo e compensação pela redução da margem de lucro das farmácias com a venda destes medicamentos.

Segundo o jornal, o regime de incentivos às farmácias já está a ser reavaliado.

No ano passado, mais de 44% dos medicamentos vendidos em Portugal foram genéricos.