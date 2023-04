De acordo com o Jornal de Noticias, serão pai e filha e terão morrido com anos de diferença. Perante este cenário, tudo aponta para que a filha tenha vivido com o cadáver do pai na habitação.

O alerta foi dado a meio da tarde após os vizinhos sentirem mau cheiro. No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Dafundo, com três veículos, e a Polícia de Segurança Pública.

A Polícia Judiciária também foi chamada ao local.