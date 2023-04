País

IL diz que Parlamento "não pode receber" Lula, "aliado de Putin"

RODRIGO ANTUNES

A IL já tinha criticado esta semana que a sessão de boas vindas ao Presidente do Brasil no Parlamento português tivesse sido marcada para o mesmo dia da sessão solene do 25 de Abril (a primeira às 10:00, a segunda às 11:30) e anunciou que apenas se faria representar institucionalmente na sessão dedicada a Lula da Silva.