País

Ventura diz que Marcelo garantiu que "não será obstáculo" a que Chega integre solução à Direita

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/Lusa

Um dia depois de ter reunido com o líder do PSD no Palácio de Belém, o chefe de Estado recebeu em audiência o líder do Chega, a pedido do próprio, referiu a Presidência da República. E o que foi André Ventura dizer a Marcelo?